Порошенко: Україна потребує міжнародної допомоги у поверненні вивезених Януковичем і Ко коштів
Україна потребує міжнародної допомоги у поверненні коштів, незаконно вивезених за кордон родиною Віктора Януковича та його оточенням, заявив кандидат у президенти України Петро Порошенко на прес-конференції в Херсоні 11 травня.
«Були незаконно вивезені навіть не сотні мільйонів, а мільярди доларів з України. Ми потребуватимемо міжнародної допомоги для того, аби накласти терміново арешт на ці активи, повернути їх в Україну і за рахунок цих коштів фінансувати переозброєння наших Збройних сил», - цитує Порошенка його прес-служба.
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Він зауважив, що потрібно провести ретельне розслідування щодо бізнесу сім’ї Януковича, і не лише його. «Але ніякої хвилі повальної націоналізації бути не може, бо ми будуємо правову державу», - наголосив Порошенко.
Він підкреслив, що кожна кримінальна справа, яка порушується, має знаходитись під чітким контролем і дійти до суду. За словами Порошенка, лише суд може винести рішення щодо здійснення господарської діяльності.
«Це не справа Президента», - підкреслив кандидат.