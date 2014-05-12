Для формування ДВК не вистачило 33 тисячі осіб - Черненко

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Черненко зауважив, що більшість кандидатів на пост президента України безвідповідально поставились до формування дільничних виборчих комісій, зокрема, не подали жодних кандидатур на посади у комісії і для формування ДВК не вистачило 33 тисяч осіб. Він нагадав, що через це 6 травня Верховна Рада внесла зміни до закону про вибори президента, якими зменшила мінімальну кількість членів ДВК до 9.

“Дякуючи цим змінам до закону, дільничні комісії були сформовані. Вони сьогодні працюють багато де в мінімальному складі – 9 чоловік. Тобто ляже додаткове навантаження на цих членів комісії на великих дільницях, де 1,5-2 тисячі виборців. 9 особам організувати нормально процес буде дуже складно. Тому вже сьогодні потрібно бути готовими до черг на дільницях, особливо у Києві: там, де, крім бюлетенів з виборів президента, буде ще три – по виборам мера, списки партій по виборам до Київради і до Київради по мажоритарним округам”, - сказав Черненко.

Він додав, що у столиці, в західних і центральних регіонах України, згідно з результатами соціологічних опитувань, очікується висока явка виборців, що також вплине на формування черг на дільницях.

Читайте такожНа сайті МВС запустили інформаційну систему "Вибори 2014"

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори президента України мають відбутись 25 травня 2014 року.