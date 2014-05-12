У виборчому бюлетені залишається 21 кандидат на пост президента - Магера

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера сьогодні під час прес-конференції.

«Ви знаєте, що один з кандидатів у президенти заявив про те, що він просить виборців не голосувати на його підтримку на виборах президента. Це - кандидат на пост президента Зорян Шкіряк. На жаль, далі пішла недостовірна інформація, що хтось знявся з виборів. Ще раз хочу наголосити - після 2 травня щодо жодного кандидата в президенти не може бути прийняте рішення про скасування його реєстрації. Це може стосуватися будь-якого без винятку кандидата на пост президента», - підкреслив Магера.Читайте також45% українців досі не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах - опитування

Він наголосив, що 21 кандидат на пост президента залишається у виборчому бюлетені, і виборців мають змогу обрати будь-кого з них.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у прямому ефірі Національної телекомпанії України під час теледебатів кандидатів президенти України кандидат Шкіряк заявив про те, що він відмовляється від участі у виборах президента і просить виборців не враховувати його кандидатуру при голосуванні.

Проте, відповідно до Закону України «Про вибори президента України», ЦВК вже не може скасувати реєстрацію кандидата у президенти, оскільки терміни для такої дії пропущені, - ЦВК могла б це зробити не пізніше, ніж за 23 дні до дня виборів (ч.1 ст. 56 Закону), тобто не пізніше 2 травня.