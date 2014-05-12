У Кличка будуть наполягати на підвищенні виплат при народженні дитини

Про це заявила народний депутат від «Удару» Ірина Геращенко.

Геращенко нагадала, що наприкінці березня парламент прийняв закон, який передбачає комплекс заходів щодо запобігання фінансової катастрофи. У той же час, зазначила народний депутат, цим законом допомога при народженні другої і третьої дитини була істотно скорочена. «Якщо раніше за народження другої дитини батьки отримували понад 60 тис. грн, а за третю - 120 тис., то тепер встановлена єдина сума - трохи більше 41 000 гривень. Звичайно, в умовах кризи потрібно економити, але економити на дітях просто неприпустимо», - наголосила Ірина Геращенко.

Народний депутат підкреслила , що «УДАР» наполягає на продуманої державної політики щодо захисту дітей і жінок-матерів і створення всіх умов для того , щоб жінка, якщо вона хоче, могла поєднувати материнство і кар'єру. « Жінки-матері повинні відчувати підтримку не один-два рази на рік, напередодні 8 Березня або Дня Матері . Ми категорично проти планів щодо зменшення виплат при народженні другої і третьої дитини» , - сказала вона.

Геращенко зазначила, що депутати від Удару зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких законів України (щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини та поліпшення демографічної ситуації в державі)». Цим законом передбачається, що на першу дитину допомога буде призначатися в розмірі 45 тис. грн, на другу - 60 тис., а на третю і наступних - 80 тис. За словами Геращенко, 12 тис. гривень батьки будуть отримувати відразу ж після народження дитини, а решту суми - протягом певного часу. На першу дитину - протягом наступних 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю - 60 місяців.

«УДАР» буде наполягати, щоб такий розмір виплат був введений вже з початку 2015 року. Адже гідна матеріальна підтримка сімей з дітьми вже довела свою ефективність: народжуваність в Україні почала зростати. Ми будемо наполягати , щоб цей закон був прийнятий вже на цій сесії парламенту» , - наголосила Ірина Геращенко.