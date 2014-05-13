Вночі у Слов'янську терористи з мінометів відкрили вогонь по позиціях військових
08:58, 13 травня 2014Політика
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За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", що терористи вночі в Слов'янську кілька разів відкривали вогонь по позиціях українських силовиків і на телевежі.
Терористи ведуть вогонь ж житлових кварталів / REUTERS
Обстріл вівся з мінометів.
Про це повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Позиції терористів, з яких вівся обстріл, були розташовані в районі вул.Артема та міському районі «Лісовий».
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За його словами, проросійські терористи застосовують тактику використання мирних жителів в якості прикриття - обстріл ведуться з житлових кварталів. Це сильно ускладнює відповідні дії силовиків.
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