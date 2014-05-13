Вночі у Слов'янську терористи з мінометів відкрили вогонь по позиціях військових

Обстріл вівся з мінометів.

Про це повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Позиції терористів, з яких вівся обстріл, були розташовані в районі вул.Артема та міському районі «Лісовий».

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За його словами, проросійські терористи застосовують тактику використання мирних жителів в якості прикриття - обстріл ведуться з житлових кварталів. Це сильно ускладнює відповідні дії силовиків.