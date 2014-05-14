Меркель допускає участь сепаратистів у круглому столі ОБСЄ
02:45, 14 травня 2014Політика
0 0
Глава уряду ФРН Ангела Меркель вважає, що участь сепаратистів у круглому столі щодо врегулювання українського кризи залежить від їх готовності відмовитися від насильства.
Меркель допускає участь сепаратистів у круглому столі ОБСЄ / REUTERS
За словами канцлера, до обговорення запрошуються тільки ті, хто здатний домагатися своїх цілей без застосування насильства, пише DW.de.
«Насильство для вирішення своїх проблем застосовуватися не повинно», - сказала Меркель.
Читайте такожМеркель: Німеччина і ЄС ніколи не змиряться з російської анексією Криму
В цілому політик вітає розширення ініційованого ОБСЄ круглого столу, перша зустріч якого відбудеться 14 травня. «Чим репрезентативніше, тим краще», - зазначила Меркель.
Вона також підтвердила, що не визнає так звані «референдуми», які відбулися на сході України 11 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter