Меркель допускає участь сепаратистів у круглому столі ОБСЄ

02:45, 14 травня 2014
Політика
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Глава уряду ФРН Ангела Меркель вважає, що участь сепаратистів у круглому столі щодо врегулювання українського кризи залежить від їх готовності відмовитися від насильства.

REUTERS

За словами канцлера, до обговорення запрошуються тільки ті, хто здатний домагатися своїх цілей без застосування насильства, пише DW.de.

«Насильство для вирішення своїх проблем застосовуватися не повинно», - сказала Меркель.

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В цілому політик вітає розширення ініційованого ОБСЄ круглого столу, перша зустріч якого відбудеться 14 травня. «Чим репрезентативніше, тим краще», - зазначила Меркель.

Вона також підтвердила, що не визнає так звані «референдуми», які відбулися на сході України 11 травня.

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