Меркель допускає участь сепаратистів у круглому столі ОБСЄ

За словами канцлера, до обговорення запрошуються тільки ті, хто здатний домагатися своїх цілей без застосування насильства, пише DW.de.

«Насильство для вирішення своїх проблем застосовуватися не повинно», - сказала Меркель.

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В цілому політик вітає розширення ініційованого ОБСЄ круглого столу, перша зустріч якого відбудеться 14 травня. «Чим репрезентативніше, тим краще», - зазначила Меркель.

Вона також підтвердила, що не визнає так звані «референдуми», які відбулися на сході України 11 травня.