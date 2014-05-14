В Дебальцево увійшли донські козаки, стверджують місцеві ЗМІ

Про це повідомляє видання "Дебальцеве-онлайн" з посиланням на місцеву друковану газету "Трибуна".

УНІАН поки не має в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

Так, згідно з інформацією видання, козаки вже встигли розселитися в місті і вивісити на будівлі міськвиконкому поруч з прапором самопроголошеної ДНР свій триколор. Інформації про кількість прибулих поки немає.

За інформацією сайту, він зустрівся з міським головою Володимиром Проценко, депутатом міської ради Сергієм Коноваловим, начальником МВ міліції Владиславом Мрихиным.

Слід також зазначити, що лідер "Нереєстрового війська Донського" Микола Козіцин відомий своїми шовіністичними заявами. Так, в одному зі своїх інтерв'ю він назвав поляків, румунів і угорців "мраззю, яка йде під прапорами українізації".