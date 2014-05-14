Терористи вивезли із завода в Краматорську інженерні машини розгородження - ЗМІ
Озброєні сепаратисти вивезли з машинобудівного заводу в Краматорську машини для розчищення завалів.
Сьогодні, 14 травня, в соціальних мережах Краматорська з'явилася інформація про те, що терористи знову відвідали Новокраматорський машинобудівний завод, повідомляє краматорський сайт Общежитие.
Видання пише, що з території були вивезені одна або дві інженерні машини розгородження (ІМР), які НКМЗ виробляв раніше для потреб оборонної промисловості.
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Як повідомляв УНІАН, раніше, 26 квітня, озброєні сепаратисти вимагали у адміністрації Новокраматорського машинобудівного заводу два спеціальних автомобіля, призначених для розчищення завалів. Завод вони не захоплювали.
«Вони зажадали віддати їм два спеціальні автомобілі радянського виробництва, призначених для розчищення завалів", - розповів директор департаменту Ігор Низов.
Він також повідомив, що люди, які проникли на територію заводу, намагалися завести дані автомобілі. Побоюючись застосування вогнепальної зброї, працівники підприємства не чинили опору.