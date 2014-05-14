У Харкові презентували книгу «Ким бути», написану через почуття образи за слабку Україну

В ході зустрічі зі студентами і викладачами Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого кандидат на пост Президента України, народний депутат Петро Порошенко презентував книгу Олександра Пасхавера «Ким бути», із серії «Жити по-новому».

«Рік тому ми вирішили написати і видати декілька книжок», - сказав Порошенко. - В книгах читачі зможуть знайти відповідь «що робити аби Україна була сильною державою, що робити, аби життя в Україні стало кращим».

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За словами політика, лише змінивши владу, Україну не зміниш. «Зміною влади питання держави не вирішиш, треба змінювати систему… Аби знати як її змінити треба відкрити книгу з серії «Жити по-новому», - наголосив політик.

Олександр Пасхавер написав першу книгу з цієї серії, яка називається «Ким бути». Він відзначив, що написати книгу його змусило почуття образи, що за роки незалежності Україна не стала сильною державою.

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«Написати цю книгу змусило почуття образи, що за 23 роки ми не виросли в дієздатну державу», - сказав. Пасхавер. За його словами, первинна причина цієї ситуації, те що у людей в Україні відсутня система цінностей, яка характерна для громадян процвітаючих країн.

«Ця книга написана для того, аби люди усвідомили, що якщо таких цінностей нема, то реформи не виходять. Спочатку - цінності, потім - реформи, тому ми всі цим маємо зайнятися», - наголосив автор книги.