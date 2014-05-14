У Харкові презентували книгу «Ким бути», написану через почуття образи за слабку Україну
Автор книги Олександр Пасхавер відзначив, що написати книгу його змусило почуття образи, що за роки незалежності Україна не стала сильною державою.
В ході зустрічі зі студентами і викладачами Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого кандидат на пост Президента України, народний депутат Петро Порошенко презентував книгу Олександра Пасхавера «Ким бути», із серії «Жити по-новому».
«Рік тому ми вирішили написати і видати декілька книжок», - сказав Порошенко. - В книгах читачі зможуть знайти відповідь «що робити аби Україна була сильною державою, що робити, аби життя в Україні стало кращим».
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За словами політика, лише змінивши владу, Україну не зміниш. «Зміною влади питання держави не вирішиш, треба змінювати систему… Аби знати як її змінити треба відкрити книгу з серії «Жити по-новому», - наголосив політик.
Олександр Пасхавер написав першу книгу з цієї серії, яка називається «Ким бути». Він відзначив, що написати книгу його змусило почуття образи, що за роки незалежності Україна не стала сильною державою.
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«Написати цю книгу змусило почуття образи, що за 23 роки ми не виросли в дієздатну державу», - сказав. Пасхавер. За його словами, первинна причина цієї ситуації, те що у людей в Україні відсутня система цінностей, яка характерна для громадян процвітаючих країн.
«Ця книга написана для того, аби люди усвідомили, що якщо таких цінностей нема, то реформи не виходять. Спочатку - цінності, потім - реформи, тому ми всі цим маємо зайнятися», - наголосив автор книги.