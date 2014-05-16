Сьогоднішнє засідання ВР завершилося

Як передає кореспондент УНІАН, ближче до завершення роботи в сесійній залі залишалося лише близько 10 депутатів.

Перед цим депутати не змогли розглянути законопроект щодо мораторію на примусову реалізацію житла, через відсутність у сесійній залі доповідача з цього питання.

Також без проведення голосування депутати розглянули законопроект, який стосувався оплати роботи у святкові і неробочі дні.

Читайте такожВР не підтримала законопроект про запровадження персональних нагрудних знаків для працівників МВС

Після завершення розгляду законопроектів депутати виступили у розділі “різне”.

Кошулинський нагадав що наступне засідання відбудеться у вівторок, 20 квітня, о 10.00.