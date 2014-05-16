Сьогоднішнє засідання ВР завершилося
14:24, 16 травня 2014Політика
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Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Рада закінчила роботу / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, ближче до завершення роботи в сесійній залі залишалося лише близько 10 депутатів.
Перед цим депутати не змогли розглянути законопроект щодо мораторію на примусову реалізацію житла, через відсутність у сесійній залі доповідача з цього питання.
Також без проведення голосування депутати розглянули законопроект, який стосувався оплати роботи у святкові і неробочі дні.
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Після завершення розгляду законопроектів депутати виступили у розділі “різне”.
Кошулинський нагадав що наступне засідання відбудеться у вівторок, 20 квітня, о 10.00.
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