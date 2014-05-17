Кримське Представництво Президента перенесуть в Херсон

Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 16 травня 2014 № 865/2014-рп.

"З метою забезпечення відновлення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в умовах тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим, відповідно до статті 112 Конституції України: Тимчасово розмістити Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим в місті Херсоні ", - йдеться в повідомленні.

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Також пропонується Фонду державного майна України, Херсонській обласній державній адміністрації сприяти Представництву Президента України в АРК у визначенні його розташування у місті Херсоні.

Державному управлінню справами пропонується вжити в установленому порядку заходів щодо вирішення питань матеріально-технічного і фінансового забезпечення діяльності Представництва Президента України в АРК.