У Києві розгорнули найбільший в Україні кримськотатарський прапор

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

В акції до 70-х роковин депортації корінного кримськотатарського народу взяли участь народні депутати, громадські діячі та кримськотатарські студенти.

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Після акції кримськотатарський прапор розміром шість на дев’ять метрів передали до Криму на знак солідарності українців та корінного народу Криму, зазначається в повідомленні.