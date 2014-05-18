У Києві розгорнули найбільший в Україні кримськотатарський прапор

17:35, 18 травня 2014
Політика
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Найбільший в Україні прапор кримськотатарського народу розгорнули сьогодні в столичному парку Шевченка під час акції "Єдина країна - Крим - Україна".

В Киеве прошла акция «Единая страна - Крым – Украина» / Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

В акції до 70-х роковин депортації корінного кримськотатарського народу взяли участь народні депутати, громадські діячі та кримськотатарські студенти.

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Після акції кримськотатарський прапор розміром шість на дев’ять метрів передали до Криму на знак солідарності українців та корінного народу Криму, зазначається в повідомленні.

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