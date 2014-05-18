ГУ МВС у Луганській області зайняли сепаратисти та призначили "керівництво"

Біля будівлі головного управління МВС в Луганській областінеспокійно, повідомляє Восточный вариант.

Група людей увійшла до будівлі ГУ МВС. Один з них на прізвище Івакін назвався "міністром внутрішніх справ" "Луганської народної республіки".

Бійці ВВ залишили будівлю, поки керівництво буде вести переговори з "новою владою". Солдати вишикувалися у внутрішньому дворику. Люди просять їх перейти на бік ЛНР та не починати стрілянину.

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Як стало відомо, Юрій Івакін з завтрашнього дня, 19 травня, збирається приступити до обов'язків "міністра Внутрішніх справ" "Луганської народної республіки".

Після нетривалих переговорів з присутніми в приміщенні облМВС правоохоронцями, Івакін вирішив виїхати і повернутися на "робоче місце" вранці 19 травня. Однак сепаратисти його умовляють залишитися, до нього готові приставити автоматників. За їх словами, вранці будівлю доведеться брати штурмом, тому сьогодні його потрібно "закріпити" за собою.

Бійці ВВ покинули територію адмінбудівлі.

Як повідомляється на сайті МВС України, щоб уникнути невиправданих людських жертв, кровопролиття та масових заворушень керівництвом МВС України прийнято рішення про передислокацію апарату ГУ МВС України в Луганській області в місто Старобільськ, Луганської області.