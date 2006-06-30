Росія з якогось дива передумала піднімати ціну на газ для України?

Рішення про зміну ціни на газ для України з 1 липня поки що не ухвалене, повідомив заступник голови правління «Газпрому» Олександр РЯЗАНОВ журналістам у п`ятницю.

"Рішення щодо збільшення ціни на газ для України з 1 липня ще не ухвалене", - сказав він.

О.РЯЗАНОВ також повідомив, що поставки газу з Туркменії в рамках укладеного раніше контракту будуть виконані до 23-27 вересня, передає РІА «Новости».

Як повідомлялося раніше, «Газпром» попередив про можливість збільшення з 1 липня 2006 року ціни на газ, який поставляє до України російсько-швейцарська компанія RosUkrEnergo.

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України. Україна купуватиме російський газ за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів у компанії RosUkrEnergo, яка, у свою чергу, купуватиме російський газ у «Газпрому» за ціною 230 дол. за тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для RosUkrEnergo компенсуватиметься нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія RosUkrEnergo підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

Газпрому належить 50% статутного капіталу RosUkrEnergo.