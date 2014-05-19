До Луганська напередодні виборів привезли понад 2,5 тис. вихідців з Кавказу - ЗМІ

У Луганській області члени окружкомів одержують відверті погрози і залякування, їм погрожують побиттям і викраданням. До того ж, через повний контроль міста терористами, дуже важко завезти бюлетені, зазначається у повідомленні.

Під захопленою бойовиками СБУ дуже багато триколорів, транслюються виключно російські канали. Контингент поділено приблизно навпіл: половина - озброєні бойовики, а інші - місцеві безпритульні або малозабезпечені, відзначає ТСН.

Місцеві сепаратисти говорять, що у разі небезпеки їм одразу видадуть зброю, що є для організації виборів серйозною проблемою.

За словами юриста Комітету виборців України в Луганській області Богдана Бондаренка, владі потрібно забезпечити охорону дільниць. ”Я просто не уявляю, як вони провезуть вантажівки з бюлетенями”, - сказав він.

Зазначається, що головним завданням чеченців є зрив виборів. Ці люди особливо агресивні і їх побоюються навіть сепаратисти.

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Місцеві жителі скаржаться: по вулицях ходять навіть озброєні підлітки, що є реальною загрозою, тому кількість прихильників обрання нової влади щодня збільшується. Деякі люди заявляють, що хоча і бояться, але все ж підуть на вибори президента, проте їм потрібна велика підтримка.