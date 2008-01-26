Митниця без Секретаріату Ющенка не може впоратися з проблемою на кордоні

Державна митна служба України просить Секретаріат Президента України і Представництво України у Євросоюзі втрутитись у ситуацію на українсько-польському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Департаменту організації митного контролю Держмитслужби Сергій СЬОМКА.

За його словами, відповідний лист направлено до Секретаріату Президента, а також до в.о. представника України у Євросоюзі Романа ШПЕКА, щоб «через Єврокомісію допомогти Польщі вирішити питання з урегулювання ситуації на кордоні».

Крім того, він додав, що вчора відбулись консультації польських пікетувальників кордону з Міністерством фінансів Польщі, на яких були «досягнуті певні домовленості, які можуть дещо врегулювати ситуацію».

При цьому С.СЬОМКА зауважив, що якщо ситуацію буде врегульовано, то Держмитслужба України прогнозує збільшення кількості автомобілів на кордоні, оскільки останнім часом багато перевізників не змогли виконати перевезення.

Як наголосив С.СЬОМКА, у випадку збільшення кількості автомобілів на кордоні митна служба має усі можливості, щоб забезпечити їх нормальний пропуск.

Він також повідомив, що на сьогодні через черги на кордоні державний бюджет щоденно не дораховується 40-50 млн. грн. надходжень.