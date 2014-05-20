У Держприкордонслужбі розповіли, як охоронятимуть кордони України напередодні і в день виборів

Напередодні та в період виборів президента України кордон охоронятиметься у посиленому режимі.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, охорона у посиленому режимі передбачає максимально ретельну перевірку всього, що переміщуватиметься через кордон, та жорсткий контроль із застосуванням всіх наявних сил та засобів за «зеленим кордоном» між пунктами пропуску.

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Особлива увага та основне зосередження зусиль буде спрямоване на українсько-російську ділянку кордону в межах Донецької та Луганської областей та на адміністративній межі між Херсонської областю та Автономною Республікою Крим.

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