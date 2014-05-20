У Держприкордонслужбі розповіли, як охоронятимуть кордони України напередодні і в день виборів
У пунктах пропуску та поза ними виставлять додаткові прикордонні наряди, лінію державного кордону буде прикрито за допомогою засобів технічного контролю.
Напередодні та в період виборів президента України кордон охоронятиметься у посиленому режимі.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, охорона у посиленому режимі передбачає максимально ретельну перевірку всього, що переміщуватиметься через кордон, та жорсткий контроль із застосуванням всіх наявних сил та засобів за «зеленим кордоном» між пунктами пропуску.
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Особлива увага та основне зосередження зусиль буде спрямоване на українсько-російську ділянку кордону в межах Донецької та Луганської областей та на адміністративній межі між Херсонської областю та Автономною Республікою Крим.
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