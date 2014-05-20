Аваков закликає міліціонерів Донеччини та Луганщини не виконувати наказів лідерів терористів

Про це йдеться у зверненні Авакова до особового складу ГУМВС України в Донецькій та Луганській областях, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю міністерства.

«Вважаю за необхідне нагадати, що міліція служила, служить і буде служити виключно українському народові, керуючись Конституцією і законами України, а особовий склад своїми діями щоденно має підтверджувати вірність присязі і підпорядковується виключно законним керівникам», - наголосив Аваков.Читайте такожМісцева міліція відмовилася підкорятися "міністру" терористичної ЛНР - ЗМІ

З огляду на складну ситуацію у південно-східному регіоні глава МВС закликав «весь особовий склад не виконувати будь-яких наказів самозваних лідерів нелегітимних територіальних утворень, не допускати будь-яких протиправних дій, що суперечать Закону України ,,Про міліцію”, положенням присяги працівника органів внутрішніх справ, іншим нормам права та моралі».

Як підкреслив Аваков, ті особи, які заради задоволення кар’єрних амбіцій, інших корисливих мотивів піддадуться на спокусливі обіцянки політичних авантюристів та пройдисвітів, зрадять закону і присязі, будуть відповідати перед українським народом.

Також глава МВС нагадав міліціонерам, що згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», звільненим зі служби за негативними мотивами, у зв’язку із засудженням матеріальна допомога не надається, а пенсія призначається на загальних підставах.

«Обов’язок кожного працівника міліції – незаперечне і відповідальне виконання вимог законів, присяги, наказів МВС України, спрямованих на захист незалежності та єдності України, її народу, безпеки та миру на вулицях та в домівках громадян. Інше – це шлях до руйнації системи МВС, небуття та розбрату», - йдеться у зверненні.Читайте такожМіліція Маріуполя запевняє, що продовжує забезпечувати порядок у місті

Водночас Аваков висловив впевненість, що міліція Донеччини та Луганщини у складний для держави час «з глибоким розумінням поставиться до виконання покладених на неї службових завдань, з честю та гідністю витримає цей непростий іспит і докладе максимальних зусиль для утвердження миру, спокою та законності в регіоні».