На Донбасі бойовики готують «коридор» для виведення частини сил зі Слов'янська до Росії

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Не виключена також спроба вивезення великої кількості трупів знищених терористів, які в даний час знаходяться в переповненому морзі Слов'янська. Зокрема, «коридор» має бути забезпечений на ділянці держкордону з РФ в районі Дмитрівки Донецької області", - написав Тимчук.

В даний час бойовики в терміновому порядку обладнують тут блок-пости, зазначив експерт.

Цю інформацію підтверджують і в Держприкордонслужбі. Зокрема, близько 14 годині прикордонним нарядом від відділу прикордонної служби «Дмитрівка» Донецького загону, який здійснював патрулювання, поблизу населеного пункту Кожевня (8 км від лінії державного кордону) було виявлено 2 вантажних автомобілі, в яких були бетонні блоки, і автокран, який встановлював ці блоки на дорозі.

"Спроби українських прикордонників перешкодити не привели до успіху через непомірного співвідношення сил - проти прикордонного наряду чисельністю 5 чоловік виступає більше сотні терористів", - підкреслив Тимчук.

Експерт вважає, що без екстреної допомоги з боку сил АТО плани бойовиків зірвати явно не вдасться.