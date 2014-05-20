На Донбасі бойовики готують «коридор» для виведення частини сил зі Слов'янська до Росії
За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», терористичні групи, що діють на Донбасі, готують «коридор» для виведення частини терористичних сил зі Слов'янська на територію Росії.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Не виключена також спроба вивезення великої кількості трупів знищених терористів, які в даний час знаходяться в переповненому морзі Слов'янська. Зокрема, «коридор» має бути забезпечений на ділянці держкордону з РФ в районі Дмитрівки Донецької області", - написав Тимчук.
В даний час бойовики в терміновому порядку обладнують тут блок-пости, зазначив експерт.
Цю інформацію підтверджують і в Держприкордонслужбі. Зокрема, близько 14 годині прикордонним нарядом від відділу прикордонної служби «Дмитрівка» Донецького загону, який здійснював патрулювання, поблизу населеного пункту Кожевня (8 км від лінії державного кордону) було виявлено 2 вантажних автомобілі, в яких були бетонні блоки, і автокран, який встановлював ці блоки на дорозі.
"Спроби українських прикордонників перешкодити не привели до успіху через непомірного співвідношення сил - проти прикордонного наряду чисельністю 5 чоловік виступає більше сотні терористів", - підкреслив Тимчук.
Експерт вважає, що без екстреної допомоги з боку сил АТО плани бойовиків зірвати явно не вдасться.