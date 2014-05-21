У Харкові вирішили відділитися від Донеччини та Луганщини 36 блокпостами

Про це розповів в ході прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

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«Кордон в цілому нами контролюється. Звичайно, ми не можемо говорити про те, що він перекритий повністю, бо він має велику протяжність. Але в основних напрямках і точках, де можна перетнути легковим автотранспортом, всі дороги перекриті», - зазначив Ігор Балута.

За його словами, також йде робота над тим, щоб окремий територіальний батальйон, який служить в Луганській області, передислокувався в Харківську область, через те, що в регіоні необхідні додаткові сили з ведення служби на 12 об'єктах.

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«Зараз ми працюємо над тим, щоб наш окремий територіальний батальйон перемістився на територію Харківської області, тому що у нас є інші об'єкти, які ми повинні захищати. Це дало б нам можливість перекинути працівників МВС на інші більш важливі проекти і на спільне патрулювання, яке ми були змушені скоротити»,- зазначив Ігор Балута.