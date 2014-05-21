Влада готова очистити схід від терористів та забезпечити проведення виборів - Турчинов

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Зокрема, Турчинов побував у новому військовому таборі Антитерористичної операції під Слов'янськом, де відбулась нарада із керівництвом АТО за участю міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, міністра оборони Михайла Коваля та командувача Національною гвардією Степана Полторака. У ході наради були обговорені основні завдання фінального етапу Антитерористичної операції.

Турчинов відзначив поліпшення матеріально-технічного забезпечення наших військових. "Матеріально-технічна база наших військових щодня покращується", - сказав він, додавши, що сьогодні в розпорядження АТО було передано сучасні засоби зв'язку.

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Окрім того Турчинов провів нараду з керівництвом силового блоку Донецької та Луганської областей щодо організації і проведення президентських виборів 25 травня та створення умов для участі у виборах мешканців регіону.

Голова ВР наголосив на змінах настроїв людей на Донбасі, "які почали розуміти, що терористи-сепаратисти ведуть регіон у безодню".

"Саме тому в цих регіонах посилилась підтримка дій української влади щодо боротьби із терористами", - сказав Турчинов, наголосивши, що поставив завдання перед силовими структурами повністю очистити регіон від терористів та "повернути мир та спокій у Донецьку та Луганську області".

Також, як пише журналіст Аркадій Бабченко на своїй сторінці в Facebook, Турчинов заявив, що влада готова до фінальної стадії АТО.

"Тільки що було проведено нараду з силовиками, ми готові до фінальної стадії АТО і найближчим часом ми готові очистити від терористів та Донецьку та Луганську області, і забезпечити проведення виборів", - заявив Турчинов.