Кравчук пропонує депутатам подумати про саморозпуск
02:51, 22 травня 2014Політика
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Перший президент України Леонід Кравчук під час круглого столу національної єдності в Миколаєві запропонував Верховній Раді розглянути можливість саморозпуску.
Кравчук депутатам: Можете - робіть, не можете - йдіть / Фото УНІАН
У зачитаному Кравчуком проекті «Звернення круглого столу» містився заклик до Верховної Ради «самій визначити, чи має вона можливість і здатність забезпечити законодавчо новий курс України, мир і злагоду в суспільстві», - повідомляє Радіо Свобода.
«Час дуже складний, неординарний. Можливо, потрібно так, що «якщо можете – робіть, а не можете – йдіть», – сказав перший президент України.
Читайте такожПорошенко: виборці жорстко і емоційно вимагають проведення дострокових парламентських виборів «Ми колись свою долю визначили самі. Проголосували – й пішли на дострокові вибори», – сказав Кравчук.
Нагадаємо, 25 травня в Україні відбудуться дострокові вибори президента.
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