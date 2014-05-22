Кравчук пропонує депутатам подумати про саморозпуск

У зачитаному Кравчуком проекті «Звернення круглого столу» містився заклик до Верховної Ради «самій визначити, чи має вона можливість і здатність забезпечити законодавчо новий курс України, мир і злагоду в суспільстві», - повідомляє Радіо Свобода.

«Час дуже складний, неординарний. Можливо, потрібно так, що «якщо можете – робіть, а не можете – йдіть», – сказав перший президент України.

Читайте такожПорошенко: виборці жорстко і емоційно вимагають проведення дострокових парламентських виборів «Ми колись свою долю визначили самі. Проголосували – й пішли на дострокові вибори», – сказав Кравчук.

Нагадаємо, 25 травня в Україні відбудуться дострокові вибори президента.