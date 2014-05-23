У Донецькій області терористи оголосили мобілізацію

Біля Донецької обласної державної адміністрації та у військкоматі на вулиці Буслаєва відкриті призовні пункти, в які чоловіки віком від 19 до 40 років мають сьогодні прийти.

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Бажаючі воювати будуть відправлені в гарячі точки Донецької області, зокрема, у Слов'янськ,Краматорськ і Волноваху.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня співробітник головного розвідувального управління Росії Ігор Стрєлков звернувся до мирних жителів Донецької області із закликом поповнити ряди терористів і відвоювати самопроголошену Донецьку народну республіку. Він пообіцяв їм дати в руки зброю і відправити на передову. При цьому він уточнив, що добровольців майже не спостерігається. «Не очікував, що на всю область не знайдеться й тисячі чоловіків, здатних ризикувати життям на передовій лінії, де кожен день стріляють», - йдеться в повідомленні голови терористів.