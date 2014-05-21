Українські військові взяли під контроль сім районів Донецької області

У Добропіллі, Добропільському, Олександрівському, Великоновосілківському районах спецбатальйон «Донбас» повністю взяли під контроль адмінбудівлі та прилеглу територію.

Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.

У Великоновоселківському, Волноваському, Мар'їнському та Старобешівському районах спостерігається скупчення військової техніки. Військовослужбовці Національної гвардії облаштовують блокпости.

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У проведенні антитерористичної операції спостерігається тимчасове затишшя.

У Слов'янську та Слов'янському районі в результаті військових дій було пошкоджено приватні будинки, заклади освіти, газо - і водопроводи, електричні мережі. У місті фіксуються випадки мародерства. Підтримка населенням представників ДНР трохи ослабла.

У Краматорську ситуація відносно спокійна. Напруга вносить припинення державного фінансування соціальних виплат.

В Шахтарському районі (с.Дмитрівка) представники ДНР встановили 2 блокпости на кордоні з РФ. Жителі довколишніх населених пунктів обурюються тим, що практично паралізовано рух місцевого транспорту.

Представниками влади проводиться планомірна робота по стабілізації ситуації.

В Єнакієвому металурги і коксохіміки допомагають міліції патрулювати місто. Діяльність народних дружин регламентується Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». Керівництво підприємств готове надавати допомогу місцевим органам правопорядку.

У Красному Лимані керівництво міста провело зустріч з представниками ДНР, де були досягнуті певні домовленості щодо розблокування будівлі виконкому міськради, прибирання барикад та нормалізації життєдіяльності міста.

У регіоні активізована робота місцевих органів влади з підготовки до виборів Президента України.

У Великоновоселківському, Добропільському, Олександрівському та Червоноармійському районах області на виборах Президента виборчі дільниці охоронятиме спецбатальйон «Донбас».

У Маріуполі в ЗШ №37, де розташовуються дві виборчі дільниці ОВК №59, озброєні люди вимагали покинути приміщення усім членам комісії, закрили дільницю і опечатали її.

Паралельно з виборами Президента України у 19 населених пунктах області заплановано проведення місцевих виборів. У містах та районах області, в яких місцеві органи влади повністю контролюються ДНР, проведення голосування знаходиться на межі зриву в Краматорську, Красному Лимані (пос.Ямпольский), Сніжному, Амвросіївському (сел. Войковський) та Костянтинівському (Новополтавська, Иванопольська, Предтечинська сільські ради) районах.

Напруженою на сьогоднішній день залишається ситуація у Донецьку, Горлівці, Дзержинську, Костянтинівці, Краматорську, Красному Лимані, Маріуполі, Сніжному, Слов'янську, і Олександрівському, Великоновосілківському, Добропільському, Червоноармійському, Слов'янському районах.