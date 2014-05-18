У Краматорську триває АТО: в багатьох будинках зникли вода та газ, у місті реве сирена

В результаті сьогоднішнього бойового зіткнення нав'їзді у Краматорськ з боку Слов'янська, снарядом був пошкоджений газопровід низького тиску, що живить найбільший селище міста - Ясногорку.

Про це місцевому виданню "Общежитие" повідомив заступник міського голови Андрій Безсонний.

На щастя, вибуху не сталося, проте дуже велика кількість городян залишилося без газопостачання.

Зважаючи на складність ситуації, ремонтна бригада до місця пошкодження прибути не може. Вночі ремонтні роботи проводитися не будуть. Найімовірніше, газовики приступлять до роботи тільки вранці понеділка, 19 травня.

Вжито заходів до припинення подачі газу на пошкоджену ділянку. Однак, у зв'язку з технічними правилами, підключення будинків до газу, швидше за все, розтягнеться на кілька днів. Головною умовою зворотного підключення буде присутність будинку споживачів газу.

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Після бойових дій, у багатоповерховому секторі Краматорська також стала зникати вода. А в соціальних мережах міста з'явилася інформація про те, що причиною цього стало попадання снаряда в очисні споруди водоканалу.

За словами Андрія Безсонного, інформація про пошкодження очисних не відповідає дійсності. Причина перебоїв з водою викликана початком заповнення системи в старій частині Краматорська після ранкового відключення, плюс паніка з боку населення, яке кинулося робити запаси. Ситуація з водопостачанням повинна нормалізуватися в найближчі години.

Крім того, з'явилися відомості, що в результаті обстрілу, в даний момент горить модельний цех заводу КЗТС. Приймаються заходи до гасіння пожежі.

У даний момент припинено основний цикл виробництва на заводі "Енергомашспецсталь".

В результаті бойових дій, отримав значні пошкодження торговий павільйон в мікрорайоні "Станкострой". Надійшла інформація про те, що в момент обвалення, в будівлі знаходилася продавчиня, яку місцеві жителі витягли з-під завалів своїми силами. Жінка жива.

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