У Черкасах СБУ розшукує спільників затриманого вчора офіцера-сепаратиста

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, військовий у соцмережі «ВКонтакті» організував групу, до якої приєднував всіх, хто підтримував його настрої і переконання. Розсилав електронні листівки із закликами збройного повалення чинної влади. Також закликав військовослужбовців до підняття повстання.

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Виявлено, що підозрюваний, сам професійний військовий, не має жодних психічних відхилень, і всі свої дії здійснював цілком свідомо. Працівниками СБУ було виявлено і вилучено електронні носії, які підтвердили його вину. Наразі відпрацьовують всіх учасників створеної ним групи, щоб виявити спільників. Нині не відомо, чи здійснював свою діяльність підозрюваний із власної ініціативи, чи виконував чиїсь накази. Відпрацьовуються також його ймовірні зв’язки з сепаратистами сходу України.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах Служба безпеки України 22 травня затримала майора, старшого офіцера Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби України у м. Черкаси, який створив незаконне об’єднання «Национально-освободительное движение. Черкассы» та закликав до насильницької зміни чинної влади.