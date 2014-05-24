МВС: На Донеччині не працюють 9 окружкомів, на Луганщині – 8

12:42, 24 травня 2014
Політика
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Окружкоми не працюють через захоплення приміщень і оргтехніки.

Серед регіонів, де не працюють окружкоми – міста Слов'янськ і Краматорськ / Фото УНІАН

У Донецькій області з 22 окружних виборчих комісій не працюють 9 комісій, у Луганській області – з 12 комісій не працюють 8 окружкомів, заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів начальник департаменту громадської безпеки МВС Володимир Гриняк. 

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«У Донецькій області створено 22 окружні комісії, 9 із них не працюють. По Луганську – створено 12 окружкомів, 8 із них не працюють через захоплення приміщень і оргтехніки», - сказав Гриняк. 

Він відзначив, що серед регіонів, де не працюють окружкоми – міста Слов'янськ і Краматорськ. 

При цьому він відзначив, що окружні та дільничні комісії 12 областей повністю взято під охорону, в інших областях йде процес завезення бюлетенів. «Ситуація контролюється, йде повна взаємодія з громадськими організації», - відзначив Гриняк.

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