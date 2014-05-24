Підрозділ територіальної оборони прийшов на допомогу батальйону "Донбас" - Тимчук

Повідомлення "Інформаційного опору" передає Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент в силу деяких обставин ідентифікація комбатантів у складі підрозділу неможлива". - уточнює він.

Як повідомлялося раніше, інформація про пересуванні батальйону «Донбас» стала відома терористам. Частина бійців «Донбасу» потрапили в полон, або були вбиті, близько 20 бійців поранені.