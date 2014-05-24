Підрозділ територіальної оборони прийшов на допомогу батальйону "Донбас" - Тимчук
15:30, 24 травня 2014Політика
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За уточненими даними групи "ІС", в деблокации батальйону "Донбас" брав участь підрозділ батальйону територіальної оборони (до 15 чол).
Батальйон "Донбас" виручили воїни теритоіральної оборони / facebook.com/dostali.hvatit
Повідомлення "Інформаційного опору" передає Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"На даний момент в силу деяких обставин ідентифікація комбатантів у складі підрозділу неможлива". - уточнює він.
Як повідомлялося раніше, інформація про пересуванні батальйону «Донбас» стала відома терористам. Частина бійців «Донбасу» потрапили в полон, або були вбиті, близько 20 бійців поранені.
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