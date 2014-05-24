АТО триває: терористи намагаються залишити Слов'янськ під виглядом "мирних жителів"

За минулу ніч на Донеччині бойовики тричі обстрілювали блокпости, які знаходяться під контролем сил АТО.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

"Намагаючись прорвати кільце оточення в районі міста Слов'янська, бойовики вели вогонь з автоматичної зброї та гранатометів. Спроби прориву бойовиків були відбиті вогнем у відповідь. Постраждалих серед українських військовослужбовців немає", - пише він.

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Селезньов зазначає, що одночасно з цим бойовики продовжують зміцнювати під'їзди до Слов'янська.

"За оперативною інформацією, уникаючи відповідальності за свої діяння, з метою прихованої евакуації з міста бойовики запропонували місцевим жителям залишити Слов'янськ", - повідомляє він.

Селезньов стверджує, що таким чином лідери незаконних збройних формувань намагаються сховатися від правосуддя, намагаючись піти з міста під виглядом мирних громадян.