АТО триває: терористи намагаються залишити Слов'янськ під виглядом "мирних жителів"
Бойовики намагаються уникнути відповідальності, залишивши Слов'янськ.
За минулу ніч на Донеччині бойовики тричі обстрілювали блокпости, які знаходяться під контролем сил АТО.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.
"Намагаючись прорвати кільце оточення в районі міста Слов'янська, бойовики вели вогонь з автоматичної зброї та гранатометів. Спроби прориву бойовиків були відбиті вогнем у відповідь. Постраждалих серед українських військовослужбовців немає", - пише він.
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Селезньов зазначає, що одночасно з цим бойовики продовжують зміцнювати під'їзди до Слов'янська.
"За оперативною інформацією, уникаючи відповідальності за свої діяння, з метою прихованої евакуації з міста бойовики запропонували місцевим жителям залишити Слов'янськ", - повідомляє він.
Селезньов стверджує, що таким чином лідери незаконних збройних формувань намагаються сховатися від правосуддя, намагаючись піти з міста під виглядом мирних громадян.