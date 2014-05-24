ЦВК дозволила членам двох окружкомів на Донеччині в день виборів не виходити на роботу - ЗМІ

Представникам двох окружкомів ЦВК офіційно дозволила завтра не виходити на роботу у зв'язку з погрозами. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в одній з ОВК Донецька.

"Станом на даний момент бюлетенів немає. В окружні комісії вони не надходили... Членам 41 і 42 окружних виборчих комісій Центральна виборча комісія дозволила завтра не виходити на роботу", - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, це рішення пов'язано з численними погрозами, які надходять на їх адресу з боку терористів самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Більш того, за словами співрозмовника агентства, було здійснено напад, в ході якого була побита одна представників ОВК в Донецьку.

Між тим, сьогодні голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута запросив жителів області на вибори і запевнив, що зробить все, що від нього залежатиме, щоб голосування відбулося.