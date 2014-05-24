"ДНР" відкрила московське представництво в штабі "євразійців"
22:30, 24 травня 2014Політика
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Терористична організація "ДНР" відкрила в столиці Росії представництво, розташоване в штабі "Євразійського союзу молоді".
Терористи відкрили посольство в штабі ЄСМ / Скріншот з сайту ЄСМ
Терористична організація ДНР за допомогою ЛДПР Володимира Жириновського відкрила в Москві представництво, яке член російської партії назвав "посольством".
Про це повідомляє Голос Севастополя.
Представництво "тимчасово розташоване в Москві в штаб-квартирі московського відділення Євразійського Союзу Молоді за адресою Варшавське шосе, д. 1, W Plaza, 3 поверх, офіс 308".
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