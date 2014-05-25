Голосування на виборчій дільниці в Москві проходить без провокацій

Станом на 16.00 (за московським часом) проголосувало 667 виборців, повідомив голова дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці при посольстві України в Москві Віктор Гіржов.

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"Черг немає, чітко працюють всі учасники виборчої комісії, ніяких ексцесів і акцій у нас сьогодні не було", - сказав Віктор Гіржов.

По цьому він підкреслив, що російські ЗМІ повідомили, що явка на дільниці складає близько 1%, однак забули уточнити, що така кількість тих, хто проголосував є нормою для цієї дільниці. За його словами, традиційно більше 2-3 тис. виборців ніколи на дільниці в Москві не голосує, так як до цієї дільниці приписано 18 регіонів Росії і дуже багатьом ближче поїхати голосувати в Україну.

"Сьогодні люди йдуть не просто голосувати за чергового президента, вони чітко розуміють, що ці вибори особливі, дуже важливі і доленосні для України, бо українці обирають нову легітимну владу", - сказав Віктор Гіржов.

Як повідомляв УНІАН, на території Росії можна проголосувати у 6 містах - у Москві, на дільниці при посольстві України, а також на ділянках при генеральних консульствах України в Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі і Новосибірську.