Хейг: Кожен голос на Донбасі - це акт мужності

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Великобританії, пише Сегодня.

"Я вітаю громадян України, які продемонстрували свою рішучість у голосуванні на сьогоднішніх (25 травня) історичних президентських виборах", - сказав глава британського МЗС Вільям Хейг.

Він зазначив, що висока явка виборців продемонструвала бажання українського народу вирішувати своє майбутнє без втручання ззовні.

"Я шкодую, що збройні банди сепаратистів, які нібито представляють себе "мирними активістами", намагалися перешкодити жителям Донецька і Луганська реалізувати своє право на волевиявлення", - додав Хейг.

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При цьому він віддає належне членам виборчих комісій, які були піддані неймовірним залякування у цих регіонах, але прагнули виконати свої зобов'язання. Також він похвалив тих громадян східної України, які подолали всі перешкоди, щоб взяти участь у голосуванні.

На його думку, кожен голос був зразком індивідуального акта мужності.

"Об'єднане Королівство, як і переважна більшість міжнародного співтовариства, твердо прихильний до суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України", - зазначив британський міністр.

Хейг підтвердив, що саме тому Великобританія не визнає незаконну анексію Криму Росією.

"Сьогодні (25 травня) українці послали рішучий сигнал своєї підтримки реформ і нового майбутнього країни", - стверджує Він.

Він повідомив, що Великобританія з нетерпінням чекає початку співпраці з новим президентом з приводу реалізації реформ, які можуть задовольнити сподівання народу України.

Нагадаємо, за даними обробки 0,1% протоколів в електронному вигляді за Петра Порошенка проголосували 50,56% виборців, Юлію Тимошенко - 18,13%.

За Олега Ляшка віддали свої голоси 11,03% виборців, Анатолія Гриценка - 5,48%, Сергія Тігіпка - 4,84%.