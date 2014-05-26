ЦВК опрацювала 10,17% виборчих протоколів
05:26, 26 травня 2014Політика
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Центральна виборча комісія станом на 5 годину ранку опрацювала 10,17 % протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на позачергових президентських виборах, що відбулися 25 травня.
У Порошенка - 54,8%, у Тимошенко - 13,24%
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено Центральною виборчою комісією.
Так, за результатами опрацювання 10,17% протоколів дільничних виборчих комісій, за Петра Порошенка проголосували 54,8% виборців; за Юлію Тимошенко - 13,24%; за Олега Ляшка - 8,5%, за Анатолія Гриценка — 5,55%, за Сергія Тігіпка — 4,74%, за Михайла Добкіна — 3,34%. Всі інші кандидати набрали менше 2 відсотків.
Всього пораховано голоси 1 мільйона 690196 виборців.
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