ЦВК опрацювала 10,17% виборчих протоколів

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено Центральною виборчою комісією.

Так, за результатами опрацювання 10,17% протоколів дільничних виборчих комісій, за Петра Порошенка проголосували 54,8% виборців; за Юлію Тимошенко - 13,24%; за Олега Ляшка - 8,5%, за Анатолія Гриценка — 5,55%, за Сергія Тігіпка — 4,74%, за Михайла Добкіна — 3,34%. Всі інші кандидати набрали менше 2 відсотків.

Всього пораховано голоси 1 мільйона 690196 виборців.