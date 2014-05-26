Екс-голову КМДА Попова облили йодом і зеленкою

Скоро буде вся хронологія на відео pic.twitter.com/rOm0AZ4W6T - Bohdan Kutiepov (@kutiepov) May 26, 2014

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався сьогодні після того, як головуюча в судовому процесі слідчий суддя Крістіна Тарасюк оголосила перерву в судовому засіданні, перенісши його на 14.15 5 червня. Перед цим захист потерпілих від розгону Євромайдана заявила їй відвід у зв'язку з тим, що суддя не захотіла встановити особу одного з потерпілих, який з'явився в суд без документів.

Після судового засідання представники Самооборони Майдану, які назвалися бійцями 4 -й сотні, виштовхали Попова з будівлі суду стусанами і на виході з будівлі суду облили його водою, спиртом і зеленкою. В результаті у Попова залиті зеленкою частина обличчя і спина.

Також самооборонівці кидали в Попова дрібні гроші під вигуки : "Бери хабар, ти нам за це відповіси! ".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

14 грудня тодішній генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Евромайдана в ніч на 30 листопада заступник секретаря РНБО Сівковичу, голові КМДА Попову, начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.