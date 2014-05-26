Україна вітає успішне проведення виборів до Європарламенту - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, Україна також висловлює "глибоку подяку за послідовну підтримку з боку Європейського парламенту і зусиль на шляху наближення до Європейського Союзу".

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Як повідомляв УНІАН, на виборах до Європарламенту, за даними екзит-полів, перемагають крайні праві та ліві партії. Такі політичні сили можуть майже вдвічі збільшити свою присутність у Європарламенті і мати від 120 до 140 депутатів із 751.