У ЄС тривають вибори до Європарламенту

Цього дня голосування відбулося в Ірландії і почалося в Чехії, де воно завершиться сьогодні, повідомляє Радіо Свобода.

Також сьогодні голосуватимуть у Латвії, Мальті, Словаччині і в «заморських територіях» Франції – французьких островах в Атлантичному, Індійському й Тихому океанах.

Сама Франція і ще 20 країн-членів Європейського союзу голосуватимуть завтра.

Читайте такожСьогодні розпочинаються вибори до ЄвропарламентуУчора, в перший день голосування, вибори відбулися в Нідерландах і Великій Британії.

Загалом право голосу на виборах Європарламенту мають у ЄС близько 400 мільйонів людей. Вони обиратимуть 751 депутата парламентської інституції Євросоюзу, які працюватимуть із нинішнього до 2019 року.

Європарламент є одним із головних органів ЄС, але, на відміну від національних парламентів, є не єдиним законодавчим органом Європейського союзу. Країни-члени Євросоюзу представлені в ньому, залежно від чисельності свого населення.

Нагадаємо, завтра відбудуться вибори Президента України. Сьогодні почався день передвиборчої тиші.