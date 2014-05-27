Штаб АТО не запобіг прориву бойовиків з РФ в Україну - Тимчук

"Зокрема, одного з російських бойовиків знищено, інший - важко поранений. Українські прикордонники захопили один мікроавтобус та два легкових автомобілі зі зброєю. Кілька вантажівок прорвалися на територію України", - повідомив Тимчук.

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За попередніми даними, мова йде про "Камази" з складу автоколони, яка вчора була ідентифікована на російській території поблизу держкордону біля Донецької області, підкреслив експерт.

"За нашими даними, про прорив в оперативному режимі був сповіщений штаб АТО. Однак з невідомих причин ефективні заходи по посиленню прикордонників і запобігання прориву не були прийняті", - підкреслив Тимчук.