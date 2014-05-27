Терористи розграбували і підпалили Арену хокейного клубу «Донбас»

"Під'їхали двома машинами, розграбували фан-шоп, вкрали золоті медалі, викрали клубну машину і підпалили ліве крило палацу", - розповів один з керівників клубу агентству Остров.

На його думку, це помста терористичної організації ДНР президенту клубу Борису Колеснікову за участь його підприємств в акціях за мир, які кілька днів тому ініціював Рінат Ахметов.

У свою чергу, гендиректор клубу Олексій Брага повідомив, що напад був між двома і трьома годинами ночі, передає агентство.Читайте такожУ Донецьку горів палаці спорту «Дружба» - ДСНС

"Озброєна група з 10 осіб увірвалася на територію, оглушила охоронця прикладом автомата, розграбувала клубний магазин. Після цього злочинці підпалили Арену через серверну, куди були підключені всі камери відеоспостереження", - сказав він.

Жертв і постраждалих у результаті пожежі немає, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Нагадаємо, кілька днів тому було оголошено, що в квітні 2015 року "Арена Дружба" повинна прийняти чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1-А.

Крім того, з 20 серпня на Арені повинна відкритися спортивна школа, де будуть займатися 300 юних хокеїстів і фігуристів від 5 до 12 років.