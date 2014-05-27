У Донецьку озброєні бойовики в масках викрали директора профучилища - ЗМІ



У Донецьку терористи викрали директора професійного училища. Про це "ОстроВу" повідомило джерело у правоохоронних органах.

За його словами, відповідне повідомлення надійшло до Петровського РВВС 26 травня.

Він розповів, що о 12:00 невідомі в масках з автоматичною вогнепальною зброєю увійшли в будівлю ПТУ № 93 і вивели директора. Вони посадили його в мікроавтобус без державного номеру, після чого зникли в невідомому напрямку.

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Крім того, бойовики присвоїли автомобіль директора "Тойота", який знаходився на території училища.

За даним фактом проводиться перевірка.