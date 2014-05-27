У Донецьку озброєні бойовики в масках викрали директора профучилища - ЗМІ
13:09, 27 травня 2014Політика
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Також бойовики присвоїли автомобіль директора "Тойота", який знаходився на території навчального закладу.
Бойовики викрали директора профучилища / @novostidnua
У Донецьку терористи викрали директора професійного училища. Про це "ОстроВу" повідомило джерело у правоохоронних органах.
За його словами, відповідне повідомлення надійшло до Петровського РВВС 26 травня.
Він розповів, що о 12:00 невідомі в масках з автоматичною вогнепальною зброєю увійшли в будівлю ПТУ № 93 і вивели директора. Вони посадили його в мікроавтобус без державного номеру, після чого зникли в невідомому напрямку.
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Крім того, бойовики присвоїли автомобіль директора "Тойота", який знаходився на території училища.
За даним фактом проводиться перевірка.
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