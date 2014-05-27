Губернатор Луганщини звинуватила депутатів облради у пособництві терористам

Сьогодні виконуюча обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна звинуватила депутатів облради у пособництві тероризму.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

«У мене немає інформації, що наших журналістів звільнили. Вони у полоні», – заявила Верігіна.

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Також вона висунула вимогу до терористів припинити викрадати людей.

«Я вимагаю від терористів припинити викрадати людей. Народні депутати від Луганської області припиніть потурати терористам! Де ваша позиція? Депутати Луганський обласної ради, чому не засуджуєте дії терористів?», - написала в.о. губернатора.

За інформацією прес-служби Верігіної, офіційні заяви в.о. губернатора змушена робити у соцмережах, оскільки будівля облдержадміністрації захоплена терористами, і офіційний сайт ЛОДА не має можливості працювати.

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Як повідомляв УНІАН, луганські журналісти продовжують утримуватися терористами у будівлі захопленого Луганського управління СБУ. Журналіст сайту «Обзор» В’ячеслав Бондаренко і стрімер Максим Осовський 25 травня працювали на півночі Луганської області, проводячи зйомки на виборчих дільницях. Автомобіль, в якому вони поверталися до Луганська, було зупинено для огляду на проросійському блокпосту у місті Щастя. «Ополченці» зацікавилися відеокамерами і обладнанням для інтернет-трансляцій, знайденими в салоні автомобіля. Журналісти супроводили до будівлі Луганського СБУ «для з'ясування». Таксиста, який перевозив луганських журналістів, через кілька годин було звільнено, а Бондаренко і Осовський досі перебувають у полоні.

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Як повідомляють луганські активісти, спочатку журналістів намагалися звинуватити в шпигунстві на користь «Правого сектору» і сил АТО, потім стали пред'являти претензії до змісту їх журналістських матеріалів. Журналістам погрожували за те, що в їх статтях і коментарях звучала критика дій проросійських сил.