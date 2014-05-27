Невідомі озброєні люди захопили донецький морг - ЗМІ

У Донецьку невідомі озброєні люди захопили будівлю моргу, де знаходяться тіла загиблих в ході АТО в Донецьку. Про це повідомляють співробітники Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (ДОКТМО), передає 62.ua.

За неофіційною інформацією, в морзі знаходиться 35 тіл бойовиків, які загибли вчора .

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За інформацією інших неофіційних джерел, морг не захоплений, а оточений для проведення евакуації, оскільки в машині з тілами загиблих в ході проведення АТО, яка знаходиться поруч з моргом, виявлено снаряд, що не розірвався.