Терористи заявляють про великі втрати в Донецьку - ЗМІ

22:46, 26 травня 2014
Політика
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Під час бою на Путилівському мосту в Донецьку бойовики одного з підрозділів "ДНР" втратили вбитими 35 осіб.

Вантажівку терористів підбили з РПГ / Reuters

Про це повідомляє видання Вести з посиланням на джерела в терористичній організації.

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"На Путилівському мосту з РПГ підбита машина батальйону "Восток". За попередніми даними, 35 загиблих, 15 поранених", - заявили терористи.

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