Терористи заявляють про великі втрати в Донецьку - ЗМІ

Про це повідомляє видання Вести з посиланням на джерела в терористичній організації.

Читайте такожАТО в Донецьку: бої біля аеропорту тривають, а городяни ховаються від куль по домівках

"На Путилівському мосту з РПГ підбита машина батальйону "Восток". За попередніми даними, 35 загиблих, 15 поранених", - заявили терористи.

Читайте такожзагиблих та поранених серед мешканців міста

.