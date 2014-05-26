Терористи заявляють про великі втрати в Донецьку - ЗМІ
22:46, 26 травня 2014Політика
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Під час бою на Путилівському мосту в Донецьку бойовики одного з підрозділів "ДНР" втратили вбитими 35 осіб.
Вантажівку терористів підбили з РПГ / Reuters
Про це повідомляє видання Вести з посиланням на джерела в терористичній організації.
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"На Путилівському мосту з РПГ підбита машина батальйону "Восток". За попередніми даними, 35 загиблих, 15 поранених", - заявили терористи.
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