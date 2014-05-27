У Києві та області близько 600 біженців з Криму можуть залишитися без житла

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова благодійного фонду "Кримські біженці" Микола Подоляка.

Він зазначив, що 1 червня закінчується оплачений термін проживання вимушених поселенців з Криму на семи об'єктах в столиці і області, і тому існує ризик, що 1 червня цих людей попросять звільнити приміщення.

Подоляка повідомив, що до цієї дати проживання було сплачено за сприяння Товариства Червоного Хреста та місцевої влади. Проте надалі перспективи біженців не визначені.

Читайте такожНа сьогоднішній день з Криму виїхали 4313 родинПодоляка також зазначив, що переселенці з Криму мають намір звернутися до Верховного комісара ООН у справах біженців і Товариства Червоного Хреста з проханням про допомогу, оскільки зіткнулися з проблемою відсутності житла, а подекуди і засобів до існування.

У свою чергу голова громадської організації "Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український Дім" Андрій Щекун зазначив, що держава не вирішила комплексно проблеми біженців з Криму, в основному це стосується житла і роботи.

Він повідомив, що в даний час на континентальній території України перебуває близько 14 тисяч колишніх мешканців Криму, і це лише ті, хто зареєструвався як вимушений переселенець, а фактично їх більше, близько 16-18 тисяч. Багато з них не мають навіть тимчасового житла. Зокрема, в Києві вимушених переселенців налічується близько 2 тисяч. Основною проблемою для них є житло і робота.

Читайте такожЖителі Криму продовжують виїжджати за кордон через побоювання переслідувань - прикордонникиКоординатор громадського руху "Євромайдан-Крим" Сергій Ковальський заявив, що на першому з'їзді вимушених переселенців з Криму було прийнято рішення об'єднати громадські рухи переселенців в координаційну раду для відстоювання своїх прав.

Як повідомляв УНІАН, за даними Управління ООН у справах біженців, кількість внутрішніх біженців в Україні досягла 10 тисяч осіб.

У Києві розміщенням біженців займається Міський координаційний центр по вирішенню питань, пов'язаних з розміщенням і життєзабезпеченням жителів Автономної Республіки Крим.

Біженців, які звертаються в центр, розміщують на базах відпочинку, у гуртожитках і готелях. Крім того, фахівці центру надають консультації з різноманітних питань переселенцям з інших регіонів України.