Терористи запропонували жителям Слов'янська евакуюватися в Росію
16:50, 27 травня 2014Політика
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Лідер сепаратистського руху, самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов запропонував населенню евакуюватися в Росію.
Жителям Слов'янська запропонували вибрати куди евакуюватися / REUTERS
З цією ініціативою він виступив на апаратній наради в будівлі міськвиконкому, повідомляє місцевий сайт Slavgorod.com.ua.
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В'ячеслав Пономарьов запропонував евакуюватися з міста всім охочим і уточнив, що зараз вирішується питання про місцерозміщення жителів Слов'янська».
«У нас є можливість переїжджати в райони Святогорська, Брусино (Донецька область - УНІАН), в Росію, Крим», - сказав В'ячеслав Пономарьов, звертаючись до жителів Слов'янська.
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