Терористи запропонували жителям Слов'янська евакуюватися в Росію

З цією ініціативою він виступив на апаратній наради в будівлі міськвиконкому, повідомляє місцевий сайт Slavgorod.com.ua.

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В'ячеслав Пономарьов запропонував евакуюватися з міста всім охочим і уточнив, що зараз вирішується питання про місцерозміщення жителів Слов'янська».

«У нас є можливість переїжджати в райони Святогорська, Брусино (Донецька область - УНІАН), в Росію, Крим», - сказав В'ячеслав Пономарьов, звертаючись до жителів Слов'янська.