Під Донецьком збили російський безпілотник

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляє прес-секретар АТО Олексій Дмитрашківський, на борту апарата, крім відео і фото апаратури, виявили невідому рідину.

"На даний момент, вивчається літальний апарат. Його повністю розібрали, з нього було знято відео- та фотоапаратуру. Під час розбору усередині була вилучена капсула з невідомою рідиною хімічного складу. Зараз вона відправлена в лабораторію", - сказав Дмитрашківський.