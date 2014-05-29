Під Донецьком збили російський безпілотник

01:59, 29 травня 2014
Політика
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Під Донецьком українські силовики збили російський безпілотник, який літав над одним з блокпостів українських воїнів.

В беспилотнике обнаружили неизвестную жидкость

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляє прес-секретар АТО Олексій Дмитрашківський, на борту апарата, крім відео і фото апаратури, виявили невідому рідину.

"На даний момент, вивчається літальний апарат. Його повністю розібрали, з нього було знято відео- та фотоапаратуру. Під час розбору усередині була вилучена капсула з невідомою рідиною хімічного складу. Зараз вона відправлена в лабораторію", - сказав Дмитрашківський.

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