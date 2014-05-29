Терористи примусили солдатів Нацгвардії скласти зброю, прикрившись їхніми батьками

Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" написав народний депутат Олег Ляшко.

"Новини з Луганська, де терористи штурмують військову частину Нацгвардії. Попереду себе бойовики поставили батьків солдатів. Останні змушені були скласти зброю і залишили частину. Офіцери забарикадувалися на 5 поверсі приміщення і відстрілюються від нападників. Сили явно не рівні", - написав він.

Серед українських військових є поранені, один важко поранений, вбитих немає. Серед терористів 5 загиблих. Українських бійців вивозять з військової частини, пише "Сегодня".