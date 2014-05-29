Бойовики після вибуху вертольота їхали добивати тих, хто вижив. Пілот у важкому стані - ЗМІ

"Вижив, але знаходиться у важкому стані один з пілотів вертольота. Прізвища не знаю, він у важкому стані", - повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов Українській правді.

"Він знаходиться в одному з медзакладів", - додав він.

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Селезньов також спростував слова самопроголошеного керівника Слов'янська Пономарьова про те, що нібито тіла загиблих у терористів.

"Це не відповідає дійсності. Забрали тіла всіх 12 загиблих", - зазначив він.

"Бойовики після вибуху вертольоту поїхали до нього, щоб добити людей. Але наша мобільна група їх розсіяла і знищила", - сказав він.

Як відомо, в четвер близько 12:30, поблизу міста Слов’янськ Донецької області, в районі проведення АТО, після розвантаження продуктів харчування та висадки зміни на четвертому блок-посту, та повертаючись в зворотному напрямку, гелікоптер МІ-8 Національної гвардії України попав під обстріл та був підбитий.

Нацгвардія стверджує, що загинули 12 людей, серед них генерал Кульчицький. Один військовослужбовець вижив, але залишається у важкому стані.