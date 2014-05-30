Збитий в зоні АТО безпілотник виявився російським літаком-розвідником "Орлан-10"

Як уточнюється у повідомленні, 28 травня в зоні проведення АТО СБУ і Міноборони припинили несанкціонований політ безпілотного літального апарату (БПЛА) з невідомою хімічною речовиною.

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За попереднім оглядом фахівців, апарат є однією з серійних модифікацій БПЛА «Орлан-10» російського виробництва з парашутною системою приземлення.

БПЛА «Орлан-10» є складовою частиною комплексу повітряної розвідки, спостереження і моніторингу. Використовувався державними структурами Росії як літак-розвідник, здатний складати карти місцевості у форматі 3D і керувати ходом бою. Залежно від модифікації і встановленого модуля, БПЛА «Орлан-10» може нести на борту тепловізор, фотокамеру, геостабілізовану відеокамеру, радіопередавач, ретранслятор.

В даний час здійснюються відповідні технічні та хімічні експертизи.

БПЛА «Орлан-10» багатофункціональний безпілотний комплекс, призначений для ведення спостереженния за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості, в тому числі при проведенні пошукових та ремонтних робіт. Розроблено російським підприємством «Спеціальний технологічний центр».

СБУ показала на фотографіях зменшену копію (біля метру вдовжину і вагою близько 15 кг) літака, схожого на безпілотник-розвідник.