Бойовики викрали з колонії в Горлівці більше 70 автоматів та звільнили в'язня - ЗМІ

Вчора, 30 травня, з Калінінської виправної колонії №27 терористи вивезли понад 70 автоматів Калашникова, патрони та магазини до АК.

Про це на умовах анонімності Gorlovka.ua повідомив співробітник КВК-27, додавши, що при цьому бойовики залишили достатню кількість зброї для охорони території.

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За даними джерела, до колонії приїхали близько 50 осіб на трьох легкових автомобілях та одному вантажному. На їх вимогу був звільнений один із засуджених, якого забрали з собою.

Начальник колонії разом зі своїм заступником попрямували до будівлі Горлівського УБОЗа для переговорів, але теж були затримані. Їм пред'явили ультиматум: або в колонії здають всі зброю, або вони не виходять живими з УБОЗа.